Руслан Марцінків відзначив викладачів Карпатського національного університету

Автор: Уляна Роднюк
Вручення грамоти у міській раді Івано-Франківська
На засіданні виконавчого комітету міський голова Руслан Марцінків відзначив викладачів Карпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Руслана Марцінківа.

Подякою міського голови відзначили:

  • Костіва Івана Ярославовича, викладача кафедри цивільного права Карпатського національного університету імені Василя Стефаника за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток університету та з нагоди Дня працівників освіти;
  • Долинко Нелю Петрівну, доцента кафедри терапії, реабілітації та морфології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток університету та з нагоди Дня працівників освіти.

Грамотою міського голови:

  • Шарина Сергія Володимировича, проректора з науково-педагогічної роботи, професора кафедри математичного та функціонального аналізу Карпатського національного університету імені Василя Стефаника за вагомий внесок у розвиток вищої освіти, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну науково-педагогічну працю та з нагоди Дня працівників освіти;
  • Лапковського Едуарда Йосиповича, проректора з науково-педагогічної роботи, професора кафедри терапії, реабілітації та морфології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника за вагомий внесок у розвиток вищої освіти, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну науково-педагогічну працю та з нагоди Дня працівників освіти;
  • Запухляка Руслана Ігоровича, проректора з науково-педагогічної роботи, професора кафедри компʼютерної інженерії та електроніки Карпатського національного університету імені Василя Стефаника за вагомий внесок у забезпеченні якості освітнього процесу, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну науково-педагогічну працю та з нагоди Дня працівників освіти;
  • Шинкарука Ярослава Івановича, проректора з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, професора кафедри теорії та історії держави і права Карпатського національного університету імені Василя Стефаника за вагомий внесок у розвиток вищої освіти, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну науково-педагогічну працю, модернізацію матеріальної бази університету та з нагоди Дня працівників освіти.

