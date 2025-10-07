На засіданні виконавчого комітету міський голова Руслан Марцінків відзначив викладачів Карпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Подякою міського голови відзначили:
- Костіва Івана Ярославовича, викладача кафедри цивільного права Карпатського національного університету імені Василя Стефаника за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток університету та з нагоди Дня працівників освіти;
- Долинко Нелю Петрівну, доцента кафедри терапії, реабілітації та морфології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток університету та з нагоди Дня працівників освіти.
Грамотою міського голови:
- Шарина Сергія Володимировича, проректора з науково-педагогічної роботи, професора кафедри математичного та функціонального аналізу Карпатського національного університету імені Василя Стефаника за вагомий внесок у розвиток вищої освіти, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну науково-педагогічну працю та з нагоди Дня працівників освіти;
- Лапковського Едуарда Йосиповича, проректора з науково-педагогічної роботи, професора кафедри терапії, реабілітації та морфології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника за вагомий внесок у розвиток вищої освіти, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну науково-педагогічну працю та з нагоди Дня працівників освіти;
- Запухляка Руслана Ігоровича, проректора з науково-педагогічної роботи, професора кафедри компʼютерної інженерії та електроніки Карпатського національного університету імені Василя Стефаника за вагомий внесок у забезпеченні якості освітнього процесу, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну науково-педагогічну працю та з нагоди Дня працівників освіти;
- Шинкарука Ярослава Івановича, проректора з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, професора кафедри теорії та історії держави і права Карпатського національного університету імені Василя Стефаника за вагомий внесок у розвиток вищої освіти, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну науково-педагогічну працю, модернізацію матеріальної бази університету та з нагоди Дня працівників освіти.