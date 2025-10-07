Волонтерський штаб «Українська команда» Прикарпаття продовжує благодійну діяльність, спрямовану на підтримку найуразливіших категорій населення. Цього разу волонтери сформували та відправили гуманітарну допомогу для дітей-сиріт із Харківської області, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Представники «Української команди» подякували всім небайдужим прикарпатцям, які долучилися до збору. Волонтери наголошують, що спільними зусиллями можна робити великі добрі справи, які дарують тепло і надію тим, хто цього найбільше потребує.