Укрзалізниця призначила додаткові регіональні потяги у напрямку Карпат 17-19 жовтня. Всі вони курсуватимуть до Ворохти, що на Івано-Франківщині.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Укрзалізницю.
Розклад поїздів у Карпати:
- поїзд № 807/808 17 та 19 жовтня рушатиме зі Львова о 8:02 та прибуватиме у Ворохту о 13:02;
- потяг № 808/807 17 та 18 жовтня виїжджатиме з Ворохти о 14:37 та повертатиметься до Львова о 19:56;
- поїзд № 810 18 жовтня рушатиме зі Львова о 7:28 та прибуватиме у Ворохту о 10:03;
- потяг № 812/811 18 жовтня виїжджатиме з Івано-Франківська об 11:18 та приїжджатиме у Ворохту о 13:02;
- поїзд № 852/851 19 жовтня вирушатиме з Ворохти о 14:37 та прибуватиме до Коломиї о 17:14.
На маршрутах курсуватиме сучасний регіональний дизельний потяг. Також цей склад їхатиме на рейсі № 819/820 Коломия — Львів 16 жовтня. З Коломиї він рушатиме о 16:07 і прибуватиме на кінцеву станцію о 19:56.
Квитки на поїзди 17-19 жовтня у напрямку Карпат можна придбати на сайті та у застосунку Укрзалізниці або на вокзальних касах.