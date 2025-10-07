ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

17-19 жовтня у напрямку Карпат курсуватимуть додаткові потяги

Автор: Уляна Роднюк
Пасажирський потяг Укрзалізниці на вокзалі
Укрзалізниця призначила додаткові регіональні потяги у напрямку Карпат 17-19 жовтня. Всі вони курсуватимуть до Ворохти, що на Івано-Франківщині.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Укрзалізницю.

Розклад поїздів у Карпати:

  • поїзд № 807/808 17 та 19 жовтня рушатиме зі Львова о 8:02 та прибуватиме у Ворохту о 13:02;
  • потяг № 808/807 17 та 18 жовтня виїжджатиме з Ворохти о 14:37 та повертатиметься до Львова о 19:56;
  • поїзд № 810 18 жовтня рушатиме зі Львова о 7:28 та прибуватиме у Ворохту о 10:03;
  • потяг № 812/811 18 жовтня виїжджатиме з Івано-Франківська об 11:18 та приїжджатиме у Ворохту о 13:02;
  • поїзд № 852/851 19 жовтня вирушатиме з Ворохти о 14:37 та прибуватиме до Коломиї о 17:14.

На маршрутах курсуватиме сучасний регіональний дизельний потяг. Також цей склад їхатиме на рейсі № 819/820 Коломия — Львів 16 жовтня. З Коломиї він рушатиме о 16:07 і прибуватиме на кінцеву станцію о 19:56.

Квитки на поїзди 17-19 жовтня у напрямку Карпат можна придбати на сайті та у застосунку Укрзалізниці або на вокзальних касах.

