Укрзалізниця призначила додаткові регіональні потяги у напрямку Карпат 17-19 жовтня. Всі вони курсуватимуть до Ворохти, що на Івано-Франківщині.



Пише Правда.ІФ з посиланням на Укрзалізницю.

Розклад поїздів у Карпати:

поїзд № 807/808 17 та 19 жовтня рушатиме зі Львова о 8:02 та прибуватиме у Ворохту о 13:02 ;

рушатиме зі Львова о та прибуватиме у Ворохту о ; потяг № 808/807 17 та 18 жовтня виїжджатиме з Ворохти о 14:37 та повертатиметься до Львова о 19:56 ;

виїжджатиме з Ворохти о та повертатиметься до Львова о ; поїзд № 810 18 жовтня рушатиме зі Львова о 7:28 та прибуватиме у Ворохту о 10:03 ;

рушатиме зі Львова о та прибуватиме у Ворохту о ; потяг № 812/811 18 жовтня виїжджатиме з Івано-Франківська об 11:18 та приїжджатиме у Ворохту о 13:02 ;

виїжджатиме з Івано-Франківська об та приїжджатиме у Ворохту о ; поїзд № 852/851 19 жовтня вирушатиме з Ворохти о 14:37 та прибуватиме до Коломиї о 17:14.

На маршрутах курсуватиме сучасний регіональний дизельний потяг. Також цей склад їхатиме на рейсі № 819/820 Коломия — Львів 16 жовтня. З Коломиї він рушатиме о 16:07 і прибуватиме на кінцеву станцію о 19:56.

Квитки на поїзди 17-19 жовтня у напрямку Карпат можна придбати на сайті та у застосунку Укрзалізниці або на вокзальних касах.