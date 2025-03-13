Від сьогодні у прикарпатських “МакДональдз” знову доступні сніданки

Після тривалої паузи “МакДональдз” повертає у своє меню традиційні сніданки. Наразі вони доступні не у всіх ресторанах, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на прес-службу мережі.

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“МакДональдз” розпочав поетапний запуск сніданків в Україні. Від сьогодні поснідати ранковими стравами вже мають змогу клієнти у Львові, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську, Яремчі та Ковелі. А протягом місяця сніданки повернуться й в інших містах. Замовити сніданки можна з початку роботи ресторану і до 10:30 в закладі та до 10:15 через “МакДелівері” в застосунку Bolt Food.

Оновлене ранкове меню

Щоб клієнти могли насолоджуватися сніданковими стравами за вигідну ціну, вперше за аналогією з “МакМеню” мережа пропонуватиме “Ранкові МакМеню”. У сніданковому меню для клієнтів на вибір доступні класичний “МакМафін” із різними наповненнями, роли з яйцем і куркою, яйцем і свининою або яйцем, свининою і беконом та тост із сиром. З’явилися також ранкові новинки — “Подвійний Чікен Фреш МакМафін” і тости з сиром і беконом.

Піклуючись про розвиток локального бізнесу та підтримуючи економіку України, “МакДональдз” закуповує в локальних постачальників 58% інгредієнтів і товарів для сніданків. Для ранкового меню українські виробники постачають масло, яйця, курку, свинину, бекон, латук, помідори та паковання.

«Близько 60% товарів і продуктів для “МакДональдз” постачають українські підприємства — і ми продовжуємо працювати над локалізацією. “МакДональдз” в Україні розвиває екосистему партнерів, що створює переваги для них, для компанії та країни. Мережа забезпечує постачальникам стабільні та великі обсяги замовлень, стимулюючи створення нових робочих місць та збільшення податкових надходжень», — коментує Олександр Богородов, фінансовий директор “МакДональдз” в Україні.

Національний запуск і доставка

Сніданки повернуться у всіх ресторанах, окрім ресторанів у східних областях, — Полтаві, Дніпрі, Кременчуці, Кривому Розі, Кропивницькому та Олександрії. На заваді стоять перш за все повітряні тривоги й пов’язані з ними операційні складнощі. Також сніданки не будуть доступні в ресторанах, що розташовані на фудкортах, через особливості їхнього графіку роботи, що ускладнює своєчасну підготовку до запуску сніданків.

Протягом декількох тижнів після появи ранкового меню в місті, доставку сніданків здійснюватиме Bolt Food безкоштовно, але згодом вона стане доступною через обидві служби, які надають послугу “МакДелівері” в Україні. Замовити сніданки з доставкою можна до 10:15. Водночас основне меню залишається доступним для замовлення через обидві служби доставки після 10:30 або протягом усього дня в ресторанах, де сніданків не буде.

Про “МакДональдз” в Україні

“МакДональдз” в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 р. в Києві. “МакДональдз” щорічно входить до переліку найкращих роботодавців та переліку найбільших платників податків в Україні. Зокрема, у 2024 році компанія сплатила 2,6 млрд грн податків до бюджету. “МакДональдз” в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер благодійної організації “Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні”.