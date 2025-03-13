Сьогодні Косівщина прощатиметься із молодим героєм Ігорем Погребенником

На війні поліг захисник Ігор Погребенник із села Рожнів Рожнівської територіальної громади, що на Прикарпатті.

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Сумну новину повідомляє Правда.іф із посиланням на Косівську районну військову адміністрацію.

Прощання із героєм

Прощання із полеглим воїном пройде у четвер, 13 березня 2025 року, о 10 год. на майдані Незалежності в місті Косів.

Громаду запрошують віддати останню шану полеглому воїну, вшанувавши Героя квітами та запаленими свічками.