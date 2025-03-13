Сьогодні Долинська громада прощатиметься із полеглим захисником Андрієм Микитином

І знову сумна новина надійшла до Долинської громади. У бою за Батьківщину загинув житель громади Микитин Андрій (09.12.1979 – 01.03.2025).
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Про це написав міський голова Долинської громади Іван Дирів, передає Правда.іф.
Андрій Микитин під час виконання бойового завдання в районі н.п. Зелене Покровського району Донецької області.
- Чин похорону – у четвер, 13 березня 2025 р., о 11:00 годині.
- Маршрут скорботного кортежу: Долинська багатопрофільна лікарня – світлофор (вул. Грушевського – міська рада – вул. Незалежності) – об’їзна – стара частина міста (вул. Івана Франка, 37).
Герої не вмирають… Вони назавжди залишаються в наших серцях