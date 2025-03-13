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Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
13/03/2025 08:50
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Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

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13 березня – 115 років від дня народження Наталії Березинської-Шухевич (1910-2002), громадсько-культурної діячки, учасниці національно-визвольної боротьби ОУН-УПА, дружини Романа Шухевича, уродженки с. Лецівка Рожнятівського району (нині Дубівської територіальної громади Калуського району);

– 65 років виповнюється Юрію Андруховичу (1960), відомому українському письменнику, поету, прозаїку, перекладачу, есеїсту, літературознавцю, уродженцю м. Івано-Франківська.

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.