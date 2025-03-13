Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
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13 березня – 115 років від дня народження Наталії Березинської-Шухевич (1910-2002), громадсько-культурної діячки, учасниці національно-визвольної боротьби ОУН-УПА, дружини Романа Шухевича, уродженки с. Лецівка Рожнятівського району (нині Дубівської територіальної громади Калуського району);
– 65 років виповнюється Юрію Андруховичу (1960), відомому українському письменнику, поету, прозаїку, перекладачу, есеїсту, літературознавцю, уродженцю м. Івано-Франківська.
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.