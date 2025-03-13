Сьогодні Болехівська громада прощатиметься із полеглим героєм Миколою Гнатойком

На захист Батьківщини мужній воїн став улітку 2023 року.

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З глибокою шаною і скорботою зустріли полеглого Героя Миколу Гнатойка, який віддав своє життя за Україну та її народ. Сьогодні – день невимовного болю для всієї Болехівщини. Кожен мешканець відчуває тяжкий тягар втрати… Син своєї землі, хоробрий воїн Микола Гнатойко, назавжди повернувся додому НА ЩИТІ, йдеться у повідомлені Болехівської міської ради

Захищати Батьківщину хлопець став у серпні 2023 року і до останнього подиху відстоював її свободу в боях із російськими загарбниками.

Вчора скорботний кортеж прибув на Болехівщину

Кортеж із тілом Героя з Долини супроводжували величезною колоною автомобілів до його рідного Тисова. Уздовж дороги люди утворили живий коридор, стоячи на колінах і тримаючи в руках Державні прапори.

У селі настоятель ПЦУ Введення в храм Пресвятої Богородиці отець Олександр Васютин разом із прихожанами та священниками ПЦУ та УГКЦ молитовно зустріли полеглого воїна.

Останній шлях полеглого героя до рідного дому був устелений гілками ялинки та лампадками. Провести Миколу до його рідного дому зібралися односельчани, сусіди, друзі, однокласники й знайомі. Вдома в розпачі чекали мама, сестра, брат, племінники та рідні…

Гіркий біль втрати відгукувався сльозами на обличчях усіх, хто прийшов віддати шану Герою.

У промові до присутніх отець Олександр Васютин сказав про Героя: ” …Наш Микола понад усе любив Бога, Україну та кожного з нас. І кожної миті був готовий віддати життя заради того, щоб ми могли жити у мирі. Ми сьогодні зустріли бездиханне тіло нашого воїна Миколи і молитовно просимо Господа, щоб він зачислив його душу до неба, де всі праведні спочивають”.

Щиро співчуваємо родині, близьким, друзям і побратимам Миколи Гнатойка. Вічна пам’ять і слава Герою!

Чин похорону відбудеться у четвер, 13 березня, о 15:00 годині в селі Тисові.