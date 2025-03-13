Погода в Івано-Франківській області 13 березня

13 березня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненням, помірний дощ. Вдень — місцями грози.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 4-6° тепла, вдень повітря прогріється до 16-18° тепла.

По області вночі — 3-8° тепла, вдень стовпчики термометра показуватимуть 13-18° тепла.

У високогір’ї Карпат вночі — 3-8° тепла, вдень — 7-12° тепла.

Вітер — південно-західний, 7-12 метрів за секунду, пориви — до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.