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Сергій Павлов
Диван на коліщатках в темній вітальні

Від хвороби помер захисник з Калуша Сергій Павлов

Автор: Олег Мамчур
13/03/2025 09:47
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Від важкої недуги помер військовослужбовець з Прикарпаття Сергій Павлов.

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Солдат Сергій Павлов, 1968 р.н., служив водієм відділення кулеметного взводу  стрілецької роти стрілецького батальйону.

У зв’язку з важкою недугою, військовослужбовець 7 березня 2025 року помер в одній з лікувальних установ Калуша.

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«Висловлюємо щирі співчуття рідним померлого. Вічний спокій та світла пам’ять Сергію Павлову»,  – йдеться у дописі на сторінці міської ради.

Прощання із солдатом відбудеться у четвер, 13 березня, о 12.00 год у Домі панахиди церкви Кирила і Методія УГКЦ.