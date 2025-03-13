Від хвороби помер захисник з Калуша Сергій Павлов

Від важкої недуги помер військовослужбовець з Прикарпаття Сергій Павлов.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Солдат Сергій Павлов, 1968 р.н., служив водієм відділення кулеметного взводу стрілецької роти стрілецького батальйону.
У зв’язку з важкою недугою, військовослужбовець 7 березня 2025 року помер в одній з лікувальних установ Калуша.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним померлого. Вічний спокій та світла пам’ять Сергію Павлову», – йдеться у дописі на сторінці міської ради.
Прощання із солдатом відбудеться у четвер, 13 березня, о 12.00 год у Домі панахиди церкви Кирила і Методія УГКЦ.