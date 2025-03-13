Прикарпаття у контрольному матчі розгромило Blago-Юність. ФОТО

Сьомий спаринг на підготовчому етапі івано-франківська команда провела в рідному місті — на штучному полі “Хет-трик Арени”.

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Суперником “Прикарпаття” стали земляки з аматорської команди “Blago-Юність”, котра є чинним чемпіоном та володарем Кубка області.

У першому таймі першолігова команда зуміла двічі вразити ворота: спершу Швець після подачі з кутового вдало зіграв головою, а згодом після флангового проходу Хома скинув м’яча під удар Бучакчийському – 2:0.

По перерві “зелено-жовті” забили ще тричі. Титов у контратаці забив третій м’яч, після чого впродовж двох хвилин Трофимюк оформив дубль. Ще один раз відзначився Барчук, але це взяття воріт арбітри скасували.

Вже завтра 13 березня “Прикарпаття” проведе ще один контрольний матч – зі столичною командою “Rebel”, яка веде боротьбу за плей-оф у групі 2 чемпіонату ААФУ. Початок об 11:00 на “Хет-трик Арені”.

Фото Василя Федоріва

Контрольний матч

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – «Blago-Юність» (Івано-Франківськ) – 5:0

Голи: Швець (17), Бучакчийський (38), Титов (57), Трофимюк (75, 77)

Прикарпаття (стартовий склад): Кучерук – Демків, Швець, Француз, Романюк, Радульський, Рудюк, Геник, Соловйов, Бучакчийський, Хома.

На заміни виходили: Болденков, Цибульник, Титов, Барчук, Трофимюк, Хруник + 2гнп.