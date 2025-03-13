Впродовж дня на Прикарпатті може бути гучно, – Онищук

Сьогодні на території Івано-Франківськох області проводять військові навчання. Тому мешканці можуть чути гучні звуки.
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Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук
“Впродовж дня на Прикарпатті може бути гучно – наші військові проводять навчання.
Причин для хвилювання нема!” – каже посадовиця.