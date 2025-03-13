Виставки, майстер-класи та кіноклуб: куди піти у Франківську 13-15 березня

Цього тижня Івано-Франківськ пропонує насичену програму для всіх, хто хоче розширити свої знання, насолодитися мистецтвом або просто цікаво провести час.

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Команда Гончаренко центру підготувала добірку подій — від лекцій до виставок, від театральний постановок до творчих майстер-класів.

Лекція від «Одна Кров» та Biopharma Plasma

Хочете стати донором, але маєте сумніви? Цікавитеся медициною та біотехнологіями? Ця лекція допоможе дізнатися більше про донорство крові, його важливість та вплив на здоров’я. Організатори розкажуть, як відбувається процес здачі крові та кому вона рятує життя.

Коли: 13 березня о 16:30

Де: вул. Любомира Гузара, 49

Реєстрація тут.

Юрій Андрухович і СО. Виставка досягнень сучасного мистецтва

Юрій Андрухович запрошує на незвичайну подію, що поєднує літературу, мистецтво та благодійність. Виставка буде присвячена досягненням сучасного українського мистецтва. Вхід для художників вільний. Письменник зазначив, що замість подарунків до дня народження краще приносити благодійні внески для ЗСУ.

Коли: 15 березня о 18:00

Де: вул. Пилипа Орлика, 7

Майстер-клас «Як брати інтерв’ю. Мистецтво ставити правильні запитання»

Інтерв’ю – це не просто бесіда, а мистецтво. Як ставити правильні запитання, щоб отримати змістовні відповіді? Які методи використовують професійні журналісти? Відповіді на ці питання можна дізнатися під час лекції.

Коли: 14 березня о 16:30

Де: Гончаренко центр, Івано-Франківськ, вулиця Незалежності, 113.

Реєстрація тут.

Театральна вистава «Ніч на полонині»

Це одна з найвідоміших п’єс Олександра Олеся. У виставі дія переноситься на етнофестиваль у Карпатах, що надає історії нової атмосфери. Музичне оформлення від гурту «Лівінстон» підсилює драматизм подій. Глядачі поринуть у містичний світ гір, де зустрінуться з міфічними силами природи та внутрішніми переживаннями головного героя.

Коли: 15 березня

Де: Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка (вул. Незалежності, 42)

Квитки доступні за посиланням.

Вихідний з Сенсом

Подія для книголюбів і всіх, хто цінує цікаві бесіди. Організатори обіцяють обговорення книжок, культури та читацьких досвідів. Це чудова можливість познайомитися з однодумцями та знайти нових друзів. Повну програму анонсують незабаром. Вхід вільний.

Коли: 15 березня о 13:00

Де: вул. Академіка Сахарова, 23

Цифрова грамотність для людей «срібного» віку

Ця лекція допоможе людям старшого віку освоїти основи цифрової грамотності: користування смартфоном, онлайн-спілкування, безпека в інтернеті. Дружня атмосфера та практичні поради зроблять навчання комфортним та корисним.

Коли: 15 березня о 11:00

Де: Гончаренко центр, Івано-Франківськ

Реєстрація тут.

Виставка львівського художника Романа Зілінка «ЗЕМЛЯ»

Проект «ЗЕМЛЯ» досліджує зв’язок людини з природою через образи, текстури та кольори. Роботи Романа Зілінка поєднують традиційні українські мотиви з сучасними художніми прийомами, передаючи глибоке філософське осмислення природи як джерела життя.

Коли: 14 березня о 14:00

Де: вул. Галицька, 4а