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заняття проти російського вербування
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківських школах проведуть спеціальні заняття проти російського вербування

Автор: Олег Мамчур
13/03/2025 11:22
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Мер міста Руслан Марцінків під час ранкового ефіру на «Західному полюсі» розповів про те, що незабаром в міських школах почнуть проводити профілактично-розʼяснювальну роботу.

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Про це пише Правда з посиланням на Місто.

Ми хочемо провести в освітніх закладах лекції, як не попастися на гачок російського вербування. Це дуже актуально, особливо для старшокласників. Основний посил — це гроші які пропонує ворог за те щоб зраджувати нашу державу. Цей факт говорить про те, що ворог працює далеко в нашому тилу, — каже Марцінків.

Також мер нагадує містянам про предмети, які можуть десь покладені в місцях скупчення людей. Будьте уважні. Не підходьте, не чіпайте.

Тому ми по школах зараз проведемо такі заняття і будемо прости провести такі ж уроки в коледжах на вишах, — додав мер.