В українки на кордоні вилучили велику кількість нарковмісних медпрепаратів

На кордоні з Румунією у жительки України вилучили медичні препарати, що містять наркотичні речовини. Прикордонники Чернівецького загону запобігли спробі незаконного перевезення партії сильнодіючих медикаментів з вмістом наркотичних складників.

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Пише Правда.іф з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Сьогодні вночі до автомобільного пункту пропуску «Дяківці» прибув вантажо-пасажирський мікроавтобус марки «Мерседес», який прямував на виїзд з України.

Під час огляду транспортного засобу прикордонний наряд виявив у багажному відділенні кілька коробок з ампулами та таблетками. Зокрема один з препаратів – «Tramadol»- містить наркотичні речовини, який заборонений до переміщення через державний кордон.

Загалом у 32-річної жительки Чернівецької області вилучено 5730 таблеток та 1700 ампул сильнодіючих лікарських засобів, які вона мала доправити до Італії.

Після оформлення відповідних документів медичні препарати вилучено встановленим порядком. До Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 311, 321 ККУ.