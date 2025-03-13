Волонтери громадської організації передали прилад онкохворим дітям у Івано-Франківську обласну дитячу лікарню

Завдяки збору за концертний сезон На_шапку-2024 придбали тромбоеластограф — прилад для аналізу всіх етапів згортання крові та фібринолізу in vitro, який передали в Онкогематологічне відділення ІФ ОДКЛОбласна дитяча лікарня – Івано-Франківськ. Його вартість складає приблизно 390 тисяч гривень.
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Повідомляє ГО “Громадська ініціатива Галичини”, передає Правда.іф.
Таке обладнання критично важливе для онкогематології, адже лікування раку часто супроводжується ускладненнями з боку крові та не обходиться без переливання компонентів крові. Іноді відлік часу пацієнта йде години. І що швидше буде відомий результат аналізу, то швидше і ефективніше можна буде підібрати лікування.
На жаль, цього обладнання не виявилося в Україні, тож довелося шукати постачальників напряму в Китаї. Переговорний процес та підписання документів взяли на себе наші колеги з фонду White Stork, які завдяки своїй тривалій співпраці з китайськими виробниками мають велике коло контактів. Також фонд покрив частину транспортних витрат на суму 700 $
Тривале очікування на поставку було не марним: сам прилад та два комплекти витратних матеріалів обійшовся 9 400 $ (приблизно 390 000 грн). Це менша сума, ніж ми очікували, тож на залишок матимем змогу придбати витратні матеріали в міру їх закінчення.
Концертний сезон На_Шапку-2025 розпочнеться 1 травня 2025 року. Цього разу у нас супер-амбітна мета: ремонт ігрової кімнати та харчоблоку у відділенні дитячої онкогематології. Ми вже виготовили дизайн-проєкт та порахували орієнтовну вартість таких робіт. Сума до збору 5 000 000 грн. Тому сезон 2025 буде присвячений великій фандрейзинговій кампанії. Розглядаємо всі можливі варіанти фінансування, шукаємо грантові програми, запрошуємо меценатів та партнерів!
Реквізити для донатів:
Посилання на конверт ПриватБанк: https://next.privat24.ua/send/dqjti
Номер картки конверта, прив’язаний до волонтерської картки Качурової Лесі:
5168752108499446
Рахунок для переказу благодійної допомоги в гривнях, БО Благодійний фонд “Фундація доброчинців”
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Картка для переказу благодійної допомоги
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