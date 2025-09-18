Відбулося засідання «круглого столу» «Центри життєстійкості громад Івано-Франківської області». ФОТО

Наразі на Прикарпатті діють 18 Центрів життєстійкості. Вони створені на базі благодійних фондів «Карітас» Івано-Франківської архієпархії та Коломийської єпархії УГКЦ у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я Ти як?, ініційованої першою леді України Олена Зеленська.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

Особливу увагу в Центрах приділяють військовослужбовцям, ветеранам та їхнім родинам, людям похилого віку, з інвалідністю та внутрішньо переміщеним.

За 2025 рік послуги там отримали понад 24 000 людей.

Серед основних напрямів роботи: