Відбулося засідання «круглого столу» «Центри життєстійкості громад Івано-Франківської області». ФОТО

Наразі на Прикарпатті діють 18 Центрів життєстійкості. Вони створені на базі благодійних фондів «Карітас» Івано-Франківської архієпархії та Коломийської єпархії УГКЦ у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я Ти як?, ініційованої першою леді України Олена Зеленська.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.
Особливу увагу в Центрах приділяють військовослужбовцям, ветеранам та їхнім родинам, людям похилого віку, з інвалідністю та внутрішньо переміщеним.
За 2025 рік послуги там отримали понад 24 000 людей.
Серед основних напрямів роботи:
- психологічна підтримка ветеранів та їхніх сімей;
- профілактика професійного вигорання працівників соціальної, медичної та освітньої сфер;
- групи самодопомоги, арттерапевтичні ігрові практики, навчання стресостійкості та навичкам першої психологічної допомоги