Відбулося засідання «круглого столу» «Центри життєстійкості громад Івано-Франківської області». ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
18/09/2025 18:47
Наразі на Прикарпатті діють 18 Центрів життєстійкості. Вони створені на базі благодійних фондів «Карітас» Івано-Франківської архієпархії та Коломийської єпархії УГКЦ у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я Ти як?, ініційованої першою леді України Олена Зеленська.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

Особливу увагу в Центрах приділяють військовослужбовцям, ветеранам та їхнім родинам, людям похилого віку, з інвалідністю та внутрішньо переміщеним.

За 2025 рік послуги там отримали понад 24 000 людей.

Серед основних напрямів роботи:

  • психологічна підтримка ветеранів та їхніх сімей;
  • профілактика професійного вигорання працівників соціальної, медичної та освітньої сфер;
  • групи самодопомоги, арттерапевтичні ігрові практики, навчання стресостійкості та навичкам першої психологічної допомоги
Учасники конференції сидять у залі
Презентація в Центрі життєстійкості, люди в залі.
Люди стоять на зустрічі або заході у приміщенні.
Чоловік виступає на конференції з мікрофоном
Учасники на діловій конференції, кімната зі світлими стінами.
Жінка отримує нагороду на урочистій події.

