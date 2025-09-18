На Запоріжжі штаб армії РФ загинув через диверсію

Через задимлення та заповнення командного пункту чадним газом офіцери зі складу командування 35-ї армії отруїлись на смерть.

Правда.ІФ з посиланням на пресслужбу державного проєкту Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

На тимчасово окупованій території Запорізької області 18 офіцерів армії РФ загинули внаслідок диверсії в районі села Воскресенка біля міста Пологи в кінці серпня.

“18 офіцерів оперативного складу штабу 35-ї загальновійськової армії загинули в результаті диверсії в Запорізькій області. 30.08.2025 р. в районі н.п. Воскресенка сталася диверсія: невідомі доброзичливці підпалили суху траву біля командного пункту 35-ї армії. Вогонь швидко поширився на приміщення і бліндажі командного пункту”, – йдеться у повідомленні.

Вказано, що через задимлення та заповнення командного пункту чадним газом офіцери оперативного складу штабу отруїлись на смерть, включно з заступником начальника відділу ракетних військ та артилерії, а також фахівцями планування та моделювання операцій.

Проєкт наводить прізвища, посади та військові звання загиблих та зазначає, що “для російських окупаційних військ на території України не існує безпечних місць”.

Нагадаємо, минулого тижня під Владивостоком ліквідували російських солдатів, причетних до воєнних злочинів в Україні. Диверсія відбулася в районі населеного пункту Щитова у Приморському краї, де дислокується 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти.