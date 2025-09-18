На кільці Чорновола–Довженка–Петлюри змінили схему руху

На складному перехресті вулиць Чорновола–Довженка–Петлюри у Франківську оновили організацію руху, щоб зробити проїзд безпечнішим і зрозумілішим.
Правда.ІФ з посиланням на Михайла Смушака.
“У багатьох водіїв виникають труднощі з рухом по кільцю. Особливо тоді, коли дві смуги переходять в одну чи три – у дві. Тому ми змінили схему руху, щоб проїзд став більш інтуїтивним, зрозумілим і, в першу чергу, безпечним”, – написав він.
Що змінилось:
- збільшили направляючі острівці до пішохідних переходів;
- облаштували новий острівець на з’їзді з вул. Чорновола на Довженка, щоб уникнути конфліктних ситуацій;
- нанесли дорожню розмітку та встановили додаткові знаки.
Михайло Смушак також нагадав правила руху на кільці:
- перевага завжди у тих, хто вже рухається по колу;
- заїжджаючи на кільце, знижуйте швидкість і пропускайте авто зліва;
- перший виїзд — тільки з правої смуги, для дальших виїздів можна займати ліву, але перед виїздом треба перебудуватися вправо;
- завжди користуйтеся поворотниками при виїзді та перестроюванні;
- дотримуйтесь розмітки та знаків.