На кільці Чорновола–Довженка–Петлюри змінили схему руху

Автор: Уляна Роднюк
18/09/2025 20:02
На складному перехресті вулиць Чорновола–Довженка–Петлюри у Франківську оновили організацію руху, щоб зробити проїзд безпечнішим і зрозумілішим.

Правда.ІФ з посиланням на Михайла Смушака.

“У багатьох водіїв виникають труднощі з рухом по кільцю. Особливо тоді, коли дві смуги переходять в одну чи три – у дві. Тому ми змінили схему руху, щоб проїзд став більш інтуїтивним, зрозумілим і, в першу чергу, безпечним”, – написав він.

Що змінилось:

  • збільшили направляючі острівці до пішохідних переходів;
  • облаштували новий острівець на з’їзді з вул. Чорновола на Довженка, щоб уникнути конфліктних ситуацій;
  • нанесли дорожню розмітку та встановили додаткові знаки.

Михайло Смушак також нагадав правила руху на кільці:

  • перевага завжди у тих, хто вже рухається по колу;
  • заїжджаючи на кільце, знижуйте швидкість і пропускайте авто зліва;
  • перший виїзд — тільки з правої смуги, для дальших виїздів можна займати ліву, але перед виїздом треба перебудуватися вправо;
  • завжди користуйтеся поворотниками при виїзді та перестроюванні;
  • дотримуйтесь розмітки та знаків.
Дорожні знаки на міській вулиці з автомобілями
Перехрестя з дорожніми знаками і автомобілями, сонячний день.
Вулиця з автомобілями та перехрестям під хмарним небом.
Дорога зі знаком повороту і зеленими деревами
Машини на вулиці з пішохідним переходом.
Схема організації дорожнього руху з круговим перехрестям.
Круговий рух з автомобілями і рекламними щитами.

