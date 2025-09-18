Керамічний посуд своїми руками: прикарпатські поліцейські організували арттерапію для захисників. ФОТО

Участь у майстер-класі з виготовлення та розпису глиняного посуду взяли поліцейські та військові, які повернулися з полону та зазнали поранень під час бойових дій і нині проходять лікування у відомчому медзакладі МВС.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

Творчий захід відбувся в Івано-Франківській школі кераміки за підтримки фахівців відділу організації соціальної роботи Управління кадрового забезпечення обласної поліції.

Під час заняття учасники створювали керамічний посуд, власноруч розписували його, прикрашали авторськими малюнками та символічними мотивами. Допомагав їм у цьому майстер гончарного ремесла Володимир.

Попереду на захисників чекає фінальний етап — обпалення виробів. Тоді вони зможуть побачити завершений результат своєї творчої праці.

Поліцейські Прикарпаття й надалі підтримують захисників, створюючи їм умови для подальшої служби та простір для психологічного відновлення, творчого розвитку і зміцнення внутрішніх сил.