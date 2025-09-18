ЗМІ: на Прикарпатті керівництво ліцею допомогло 48 чоловікам уникнути мобілізації

На Івано-Франківщині правоохоронці розслідують кримінальну справу, у якій фігурує керівництво одного з місцевих державних навчальних закладів. Слідство вважає, що посадовці, імовірно, допомагали чоловікам призовного віку уникнути мобілізації.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

За даними правоохоронців, група людей із керівного складу ліцею створила схему, пише Бліц-Інфо.

За гроші вони фіктивно зараховували чоловіків віком від 25 років, тобто мобілізаційного віку, на денну форму навчання. Це дозволяло чоловікам отримувати відстрочку від служби в армії, про це йдеться у ряді ухвал Івано-Франківського міського суду.

Слідчі з’ясували, що ці особи не відвідували заняття, але при цьому отримували стипендії. Кошти від цих стипендій керівництво закладу, ймовірно, розподіляло між собою. У 2024-2025 навчальному році таким чином від мобілізації уникли 48 чоловіків.

У рамках кримінального провадження, яке відкрили 3 квітня 2025 року, правоохоронці провели обшук. Вони знайшли та вилучили подрібнену рослинну речовину, схожу на наркотичну, а також предмети, що можуть бути пов’язані з її вживанням.

Наразі розслідування триває.