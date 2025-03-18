Відійшов у засвіти відомий громадсько-політичний діяч з Івано-Франківщини

На 60-му році життя відійшов у вічність Богдан Бачкур – депутат Рожнятівської селищної ради від «Європейської Солідарності», відомий громадсько-політичний діяч, член Національної спілки краєзнавців.

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

Про це повідомляє Європейська Солідарність Прикарпаття, передає Правда.іф

“Світла людина, справжній патріот. Він назавжди залишиться в нашій пам’яті як цілеспрямований, життєрадісний і відданий своїй справі.

Щиро поділяємо біль втрати з родиною та близькими. Нехай пан Богдан знайде вічний спокій у Царстві Небесному, а добрий спомин про нього житиме в наших серцях”, – йдеться у дописі.