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Чоловік виступає перед мікрофоном у приміщенні.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Відійшов у засвіти відомий громадсько-політичний діяч з Івано-Франківщини

Автор: Оксана Марушкевич
18/03/2025 21:46
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На 60-му році життя відійшов у вічність Богдан Бачкур – депутат Рожнятівської селищної ради від «Європейської Солідарності», відомий громадсько-політичний діяч, член Національної спілки краєзнавців.

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Про це повідомляє Європейська Солідарність Прикарпаття, передає Правда.іф

“Світла людина, справжній патріот. Він назавжди залишиться в нашій пам’яті як цілеспрямований, життєрадісний і відданий своїй справі.

Щиро поділяємо біль втрати з родиною та близькими. Нехай пан Богдан знайде вічний спокій у Царстві Небесному, а добрий спомин про нього житиме в наших серцях”, – йдеться у дописі.