Волонтерський штаб «Українська команда» на Прикарпатті провів акцію «Сердечко для воїна»

Волонтерський штаб «Українська команда» на Прикарпатті організував акцію «Сердечко для воїна», під час якої діти розмальовували патріотичні сердечка для військових, повідомляє Правда іф.

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Як повідомили організатори, основна мета ініціативи – передати воїнам ЗСУ не лише гуманітарну допомогу, а й символічну підтримку від дітей.

«Малюнки та листівки від дітей завжди викликають у бійців особливі емоції. Це простий, але важливий спосіб підтримати моральний дух наших захисників», – зазначили у штабі.

Розмальовані сердечка будуть передані військовим разом із черговим вантажем гуманітарної допомоги.

Волонтерський штаб «Українська команда» регулярно проводить волонтерські ініціативи, спрямовані на підтримку ЗСУ.