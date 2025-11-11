Відійшов у засвіти відомий прикарпатський майстер і музикант Михайло Тафійчук

На 87-му році життя помер прикарпатський майстер і музикант Михайло Тафійчук — один із найвідоміших творців народних інструментів Гуцульщини.

Про це пише “Галка” з посиланням на директора музею Параски-Плитки Горицвіт Павла Рибарука.

Він був одним із найвідоміших майстрів народних музичних інструментів на Гуцульщині

Михайло Тафійчук народився у 1939 році та проживав на Буковецькому перевалі. У своїй майстерні створював трембіти, цимбали, скрипки, флояри, дримби та інші інструменти, які згодом потрапляли до колекцій і музикантів по всьому світу.

Митець розпочинав трудовий шлях ковалем

Згодом захопився виготовленням інструментів, навчившись усього самостійно. Він також створював інструменти для роботи — токарню, долота, свердла.