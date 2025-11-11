В Івано-Франківську відкрили фотовиставку про поранених бійців бригади «Хартія» (ФОТО)

В Івано-Франківську презентували мандрівну фотовиставку «Шлях зцілення», яка присвячена пораненим бійцям 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія».

У портретах авторства Романа Пашковського — фотографа й військовослужбовця цієї ж бригади — відображено гідність, мужність і внутрішню силу тих, хто проходить непростий шлях реабілітації після поранення, пише Місто.

«Це історії про людей, які не зупинилися після поранення. Вони лікуються, відновлюються, повертаються до служби або цивільного життя. І це надзвичайно важливо — говорити про них, знати їх, підтримувати», — зазначила керівниця “Хартія.Хаб” Івано-Франківськ Софія.

Експозиція складається з восьми портретів військових, кожен із яких супроводжується їхньою особистою історією — про біль, виклики, мотивацію та віру у відновлення.

Виставка мандрує всіма містами, де діє Хартія.Хаб — після Полтави та Івано-Франківська її покажуть у Дніпрі, Києві та Львові. В Івано-Франківську вона триватиме з 10 по 21 листопада.

Під час відкриття відбулася панельна дискусія за участі Тетяни Сухоборової, ветеранки, психологині та травматерапевтки.

«Реабілітація — один із найскладніших етапів. Це не лише фізичний біль, а й емоційні виклики, криза ідентичності, пошук свого місця після війни. Але приклади тих, хто пройшов цей шлях, показують: із підтримкою та вірою — відновлення можливе», — розповіла фахівчиня.

Відвідувачі виставки можуть:

прочитати історії бійців та дізнатися більше про їхній шлях від поранення до відновлення;

написати лист підтримки для військових, які отримають його разом із «Боксом пораненого» — набором необхідних речей у шпиталі;

зробити благодійний внесок через QR-коди на інформаційних стендах.

Усі зібрані кошти скерують на підтримку діяльності Патронатної служби 13-ї бригади НГУ «Хартія», яка допомагає пораненим воїнам і їхнім родинам на шляху зцілення.