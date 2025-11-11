Калуська громада попрощалася з полеглим захисником Сергієм Дранутою

Скорботна Калуська громада сьогодні провела в останню путь свого земляка, Героя Сергія Дрануту, який віддав життя за свободу та незалежність України.

Про це повідомляє Андрій Найда, передає Правда.іф.

Що відомо про захисника



Сергій Дранута народився 24 березня 1994 року в Калуші. З дитинства вирізнявся добротою, щирістю та відкритістю. У 2012 році закінчив Калуський ліцей №2, після чого вступив до Тернопільського національного педагогічного університету. У 2018 році здобув ступінь магістра з німецької та англійської філології.

"Під час навчання Сергій був активним, життєрадісним і натхненним — займався тенісом, представляв університет на змаганнях, брав участь у міжнародних студентських програмах. Його знали як доброго друга, який завжди умів підтримати і надихнути", – йдеться у дописі.

Після навчання працював у Львові, а у 2021 році повернувся до рідного Калуша. Був турботливим сином і другом, щиро цінував родину, завжди знаходив час для близьких.

З цивільної людини, яка ніколи не тримала зброї, він став справжнім воїном

У серпні 2024 року Сергій був призваний на військову службу за мобілізацією. З цивільної людини, яка ніколи не тримала зброї, він став справжнім воїном. Пройшов військову підготовку у Великій Британії, школу сержантів у Рівному та школу офіцерів в Одесі.

Служив командиром 2-го мотопіхотного взводу 1-ї мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону управління військової частини. Віддано виконував бойові завдання, залишаючись мужнім і стійким до останнього подиху.

5 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині Сергій загинув. Він до кінця залишився вірним військовій присязі, своєму народу та Україні.

Героя поховали на Алеї Слави міського кладовища у Калуші. Попрощатися з ним прийшли рідні, побратими, друзі та вдячні мешканці громади.