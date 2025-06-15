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Відомо, хто пошкодив банер з воїнами у Калуші. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Відомо, хто пошкодив банер з воїнами у Калуші. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
15/06/2025 11:18
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У Калуші виявили правопорушника, який пошкодив банер на Алеї віри та надії. 

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Про це повідомляє міський голова Андрій Найда.

Повідомляється, що до пошкоджень причетний працівник комунального підприємства «Калушавтодор». Він під час догляду за квітниками випадково пошкодив конструкцію.

“З невідомих причин працівник не повідомив про інцидент керівництво підприємства, а натомість намагався самостійно усунути наслідки пошкодження. На підприємстві буде проведено службове розслідування. Винуватця притягнуть до відповідальності”, – йдеться в повідомленні. 

А комунальники найближчим часом полагодять банер.