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Вночі росія атакувала Україну 183 БПЛА та 11 ракетами
Диван на коліщатках в темній вітальні

Вночі росія атакувала Україну 183 БПЛА та 11 ракетами

Автор: Олег Мамчур
15/06/2025 11:48
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Російські війська в ніч на 15 червня атакували Україну дронами та ракетами. ППО знешкодила 167 цілей.

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Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram, пише Правда.

Вночі ворог випустив по Україні 194 засобів повітряного нападу:

  • 183 БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;
  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Астраханської області;
  • 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 із Курської області;
  • 4 крилаті ракети «Іскандер-К» із Ростовської області;
  • 4 крилаті ракети «Калібр» із акваторії Чорного моря.

Основний напрямок удару – Полтавщина, місто Кременчук.

За попередніми даними, ППО знешкодила 167 цілі противника – 119 збито вогневими засобами, а 48 були локаційно втрачені.

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської області, падіння збитих (уламки) у 6 локаціях», – додають у дописі.