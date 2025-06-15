Вночі росія атакувала Україну 183 БПЛА та 11 ракетами

Російські війська в ніч на 15 червня атакували Україну дронами та ракетами. ППО знешкодила 167 цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram, пише Правда.

Вночі ворог випустив по Україні 194 засобів повітряного нападу:

183 БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Астраханської області;

1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 із Курської області;

4 крилаті ракети «Іскандер-К» із Ростовської області;

4 крилаті ракети «Калібр» із акваторії Чорного моря.

Основний напрямок удару – Полтавщина, місто Кременчук.

За попередніми даними, ППО знешкодила 167 цілі противника – 119 збито вогневими засобами, а 48 були локаційно втрачені.