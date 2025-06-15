ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Коломийщині попрощалися з Героєм Олександром Байлом, який загинув під Часовим Яром. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Коломийщині попрощалися з Героєм Олександром Байлом, який загинув під Часовим Яром. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
15/06/2025 12:12
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Вчора, 14 червня, село Нижній Вербіж Нижньовербізької громади Косівського району провело в останню путь свого Героя – сержанта Байла Олександра Вікторовича.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Олександр був родом із Херсонщини, де провів свою юність, здобув освіту та створив сім’ю. Його шлях захисника Батьківщини розпочався ще у 2015 році, коли він став на захист українських кордонів у складі морської піхоти Збройних Сил України. Згодом Олександр перевівся до артилеристів.

Повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році змусило родину Олександра покинути рідну домівку на Херсонщині. Вони знайшли прихисток у Нижньому Вербіжі. Саме тут Олександр вступив до лав легендарної 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, продовжуючи свій бойовий шлях.

8 червня 2025 внаслідок артилерійського обстрілу по позиції, в районі м. Часів Яр Донецької області, будучи вірним військовій присязі українському народу – був убитий ворогом.