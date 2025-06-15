На Коломийщині попрощалися з Героєм Олександром Байлом, який загинув під Часовим Яром. ФОТО

Вчора, 14 червня, село Нижній Вербіж Нижньовербізької громади Косівського району провело в останню путь свого Героя – сержанта Байла Олександра Вікторовича.

Олександр був родом із Херсонщини, де провів свою юність, здобув освіту та створив сім’ю. Його шлях захисника Батьківщини розпочався ще у 2015 році, коли він став на захист українських кордонів у складі морської піхоти Збройних Сил України. Згодом Олександр перевівся до артилеристів.

Повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році змусило родину Олександра покинути рідну домівку на Херсонщині. Вони знайшли прихисток у Нижньому Вербіжі. Саме тут Олександр вступив до лав легендарної 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, продовжуючи свій бойовий шлях.

8 червня 2025 внаслідок артилерійського обстрілу по позиції, в районі м. Часів Яр Донецької області, будучи вірним військовій присязі українському народу – був убитий ворогом.