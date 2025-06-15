На роботу двох ВЛК в Івано-Франківську не вистачає грошей, — ОВА

Дві із чотирьох військово-лікарських комісій, що працюють на базі Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, не мають достатнього фінансування на утримання. Наразі їм не вистачає 1 мільйона 400 тисяч гривень.

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Про це на сесії обласної ради 13 червня повідомила директорка департаменту охорони здоров’я ОВА Олександра Бойчук.

З її слів, на базі обласної лікарні працюють гарнізонна військово-лікарська комісія № 2, тимчасово-позаштатна госпітальна військово-лікарська комісія, військово-лікарська комісія обласного об’єднаного центру мобілізації та обласна військово-лікарська комісія обласного ТЦК та СП. На дві з них не вистачає фінансування на утримання.

“Зокрема, оплата витрат на утримання комісії обласного об’єднаного центру мобілізації здійснюється за програмою медичних гарантій за пакетом медичних оглядів людей, що організовується ТЦК та СП і покривається грішми Національної служби здоров’я України. Проте у цьому пакеті не врахували щоденну цілодобову роботу ВЛК. За 2025 рік з обласного бюджету запланували та виділили 700 тисяч гривень. Відповідно до звернення обласної клінічної лікарні є ще досить велика потреба в грошах, що складає 1 мільйон 400 тисяч гривень”, — розповіла Олександра Бойчук.

Вона додала, що загалом на базі цивільних закладів області працюють дві гарнізонні військово-лікарські комісії, 17 тимчасово позаштатних госпітальних військово-лікарських комісій, 15 ВЛК при ТЦК та СП, одна комісія обласного об’єднання центру мобілізації й одна комісія обласного ТЦК та СП.

“Робота ВЛК підпорядкована закладам Міністерства оборони. Для забезпечення належного функціонування до роботи систематично залучають лікарів та лікувально-діагностичні ресурси закладів охорони здоров’я, на базі яких вони розташовані”, — каже директорка департаменту охорони здоров’я обласної військової адміністрації.

З її слів, в області недостатньо ВЛК, щоб вчасно провести переогляд військовозобов’язаних, які мали статус обмежено придатних до військової служби.