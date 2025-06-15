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В Україну повернули 1200 тіл загиблих
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Україну повернули 1200 тіл загиблих

Автор: Олег Мамчур
15/06/2025 13:10
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Сьогодні відбулося продовження репатріаційних заходів згідно з домовленостями у Стамбулі.

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Про це повідомляє Координаційний штаб

В Україну повернуто ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, в тому числі військовослужбовцям.

Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

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