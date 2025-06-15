В Україну повернули 1200 тіл загиблих

Сьогодні відбулося продовження репатріаційних заходів згідно з домовленостями у Стамбулі.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомляє Координаційний штаб

В Україну повернуто ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, в тому числі військовослужбовцям.

Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.