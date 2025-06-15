У Коломиї попрощались із воїном “десятки” Дмитром Гарап’яком. ФОТО

Сьогодні, 14 червня, у Коломиї провели в останню дорогу померлого військовослужбовця 10-ої ОГШБР Дмитра Гарап’яка.

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Дмитро Гарап’як захищав Україну в складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”. Служив майстром ремонтно-відновлюваного взводу військового формування.

Помер захисник 11 червня 2025 року під час проходження лікування.

Сьогодні, 14 червня, рідні та близькі, побратими та мешканці міста провели воїна в його останню дорогу…

Щирі співчуття рідним та близьким… Вічна та світла пам’ять померлому бійцю…