У Коломиї попрощались із воїном “десятки” Дмитром Гарап’яком. ФОТО

Сьогодні, 14 червня, у Коломиї провели в останню дорогу померлого військовослужбовця 10-ої ОГШБР Дмитра Гарап’яка.
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Дмитро Гарап’як захищав Україну в складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”. Служив майстром ремонтно-відновлюваного взводу військового формування.
Помер захисник 11 червня 2025 року під час проходження лікування.
Сьогодні, 14 червня, рідні та близькі, побратими та мешканці міста провели воїна в його останню дорогу…
Щирі співчуття рідним та близьким… Вічна та світла пам’ять померлому бійцю…