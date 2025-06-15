На Івано-Франківщині виявили рекордну колонію рідкісних косарів

У Галицькому національному природному парку на Прикарпатті виявили колонію рідкісних червонокнижних птахів — косарів білих.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на “Галку“

Під час детального обстеження в червні фахівці нарахували 25 гнізд косарів із 36 пташенятами. Загальна чисельність виду в парку наразі становить близько 90 особин. Масове гніздування цих птахів у Галицькому НПП відбулося вперше після 2010 року, коли виявили гнізда лише двох пар.

Косар білий зазвичай обирає для гніздування Чорноморське узбережжя, тому поява великої колонії на Прикарпатті має унікальне значення.

Окрім косарів, у колонії мешкають й інші рідкісні птахи:

Чепура мала (Egretta garzetta) — 29 гнізд, 101 пташеня, орієнтовна популяція — 160 особин;

Квак звичайний (Nycticorax nycticorax) — 52 гнізда, 168 пташенят, близько 270 особин.

Також орнітологи помітили в парку коровайку буру (Plegadis falcinellus) — ще одного червонокнижного птаха, для якого Галичина є нетиповим місцем перебування.