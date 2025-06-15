Відпочинок за кордоном: які міста приймають дітей з Франківська

У рамках співпраці з містами-побратимами цього літа 200 дітей з родин військових, загиблих, зниклих безвісти чи поранених бійців з Івано-Франківська поїдуть на відпочинок за кордон.

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Про це міський голова Руслан Марцінків розповів в етері радіо «РАІ», пише Фіртка.

Зі слів посадовця, частина дітей вже вирушили до литовського Тракая, плануються також поїздки до Хорватії (Шибеник), Польщі (Кшанув, Рибнік), Латвії (Єлгава) та Угорщини.

Втім, каже Марцінків, кількість міст, які приймають дітей, зменшилася порівняно з попередніми роками.

«Є нові міста, які беруть дітей, наприклад, Шибеник у Хорватії. Але якщо говорити про Польщу, то польських міст, які приймають наших дітей, стало менше. Це політична ситуація, на жаль, вона впливає», — зазначив міський голова.

За словами мера, пріоритет мають діти загиблих, зниклих безвісти, учасників бойових дій та бійців, які отримали інвалідність внаслідок війни.