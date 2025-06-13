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Сьогодні на Коломийщину прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого захисника Олександра Байла
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Коломийщину прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого захисника Олександра Байла

Автор: Ігор Василик
13/06/2025 07:59
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В Донецькій області поліг військовослужбовець Олександр Байло, який був жителем Нижньовербізької територіальної громади, що на території Коломийського району, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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08 червня, під час виконання бойового завдання, захисник отримав поранення несумісні з життям. У п’ятницю 13 червня, скорботний кортеж з тілом захисника прибуде до рідного дому – Нижньовербізької громади.

Як повідомили на сторінці громади, Олександр Байло народився у 1990 році. Після початку повномасштабного вторгнення, він разом із сім’єю переїхав до Нижньовербізької громади у червні 2022 року із селища Зелений Під, що В Херсонській області.

Полеглий герой обороняв країну ще в часи АТО, а в листопаді 2024 року мобілізувався до 24-тої окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Внаслідок артилерійського обстрілу по позиції біля населеного пункту Часів Яр Донецької області, захисник отримав поранення несумісні з життям.

Сьогодні, 13 червня о 10:30 годині, на кільці у селі в селі Шепарівці буде формуватися скорботний кортеж з тілом Героя, що буде прямувати до села Нижній Вербіж, вул. Франка, 32.

Читання Псалтиря розпочнеться у п’ятницю о 16:00 годині.

Чин похорону відбудеться у суботу, 14 червня, о 11:00 годині. 