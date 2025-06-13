Сьогодні на Коломийщину прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого захисника Олександра Байла

В Донецькій області поліг військовослужбовець Олександр Байло, який був жителем Нижньовербізької територіальної громади, що на території Коломийського району, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

08 червня, під час виконання бойового завдання, захисник отримав поранення несумісні з життям. У п’ятницю 13 червня, скорботний кортеж з тілом захисника прибуде до рідного дому – Нижньовербізької громади.

Як повідомили на сторінці громади, Олександр Байло народився у 1990 році. Після початку повномасштабного вторгнення, він разом із сім’єю переїхав до Нижньовербізької громади у червні 2022 року із селища Зелений Під, що В Херсонській області.

Полеглий герой обороняв країну ще в часи АТО, а в листопаді 2024 року мобілізувався до 24-тої окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Внаслідок артилерійського обстрілу по позиції біля населеного пункту Часів Яр Донецької області, захисник отримав поранення несумісні з життям.

Сьогодні, 13 червня о 10:30 годині, на кільці у селі в селі Шепарівці буде формуватися скорботний кортеж з тілом Героя, що буде прямувати до села Нижній Вербіж, вул. Франка, 32.

Читання Псалтиря розпочнеться у п’ятницю о 16:00 годині.

Чин похорону відбудеться у суботу, 14 червня, о 11:00 годині.