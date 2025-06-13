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Сьогодні у Тлумачі прощатимуться із полеглим сержантом Миколою Телепчуком
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні у Тлумачі прощатимуться із полеглим сержантом Миколою Телепчуком

Автор: Ігор Василик
13/06/2025 08:17
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У четвер, 12 червня, жителі міста Тлумача, вийшли на вулиці та в середмістя, щоб зустріти полеглого сержанта Миколу Телепчука, який загинув в російсько-українській війні.

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Про це інформує Тлумацька міська рада, повідомляє своїх читачів новинний ресурс Правда.іф.

Попрощатися із загиблим захисником прийшли його рідні, близькі, друзі, жителі Тлумача та населених пунктів громади.

Сьогодні, 13 червня, об 11:00 годині, розпочнеться чин похорону, який відбудеться у храмі ПЦУ «Преображення Господнього» міста Тлумача..

“Кожна втрата болить, кожна звістка про загибель наших хлопців ятрить душу, і неможливо звикнути до цього болю. Добра, світла пам’ять про Миколу Телепчука та вдячність за його подвиг назавжди залишаться у наших серцях.

Вічна пам’ять Герою та Царство Небесне!” – йдеться у дописі.

Сьогодні у Тлумачі прощатимуться із полеглим сержантом Миколою Телепчуком