Сьогодні у Тлумачі прощатимуться із полеглим сержантом Миколою Телепчуком

У четвер, 12 червня, жителі міста Тлумача, вийшли на вулиці та в середмістя, щоб зустріти полеглого сержанта Миколу Телепчука, який загинув в російсько-українській війні.

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Про це інформує Тлумацька міська рада, повідомляє своїх читачів новинний ресурс Правда.іф.

Попрощатися із загиблим захисником прийшли його рідні, близькі, друзі, жителі Тлумача та населених пунктів громади.

Сьогодні, 13 червня, об 11:00 годині, розпочнеться чин похорону, який відбудеться у храмі ПЦУ «Преображення Господнього» міста Тлумача..