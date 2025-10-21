Відомо, коли у Франківську увімкнуть опалення в будинках

В Івано-Франківську уже стартував опалювальний сезон у медичних закладах, а до кінця місяця потепліє і у житлових будинках.

Як повідомив під час онлайн включення очільник Івано-Франківська Руслан Марцніків, медичні заклади громади уже з теплом, а от з навчальними закладами є проблема, пише Бліц-Інфо.

“Багато звернень батьків є, але треба розуміти ситуацію в державі. Медичні заклади уже підключили до опалення, запускаємо котельні на біопаливі. Також сьогодні увечері запустимо котельню на біопаливі на Тролейбусній. Ми очікуємо запуск більшості котелень наступного тижня і протягом 10 діб опалення повністю запустимо. Реально опалювальний сезон у житлових будинках розпочнеться з 1 листопада. Оскільки 80% закладів освіти підʼєднані до будинків, то там опалення теж зʼявиться до 1 листопада. Там де це можливо постараємося дати швидше опалення у дитсадки”- сказав мер.