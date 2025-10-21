Марцінків: У Франківську посилюють патрулювання через випадки хуліганства

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що у місті посилять патрулювання через зафіксовані випадки хуліганських дій.
«На жаль, є випадки хуліганських дій. Дякую Національній гвардії, поліції та патрульній, які реагують оперативно, системно. По випадках ведуться розслідування, винні притягаються до відповідальності», — зазначив мер.
За його словами, питання безпеки залишається пріоритетним. Правоохоронці реагуватимуть на всі порушення, зокрема на перебування у громадських місцях у нетверезому стані.
Марцінків також нагадав про необхідність дотримання комендантської години — у цей час пересуватися містом можуть лише ті, хто має відповідні перепустки.