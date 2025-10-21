ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Марцінків: У Франківську посилюють патрулювання через випадки хуліганства

Автор: Олег Мамчур
Форма української поліції з емблемою
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що у місті посилять патрулювання через зафіксовані випадки хуліганських дій.

«На жаль, є випадки хуліганських дій. Дякую Національній гвардії, поліції та патрульній, які реагують оперативно, системно. По випадках ведуться розслідування, винні притягаються до відповідальності», — зазначив мер.

За його словами, питання безпеки залишається пріоритетним. Правоохоронці реагуватимуть на всі порушення, зокрема на перебування у громадських місцях у нетверезому стані.

Марцінків також нагадав про необхідність дотримання комендантської години — у цей час пересуватися містом можуть лише ті, хто має відповідні перепустки.

СХОЖІ НОВИНИ