Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття фотографа у Франківську

Як вже ми вже інформували своїх читачів, до поліції із заявою звернувся фотокореспондент Юрій Рильчук та повідомив, що на вулиці Заклинських невідома особа здійснила напад на нього та спричинила йому тілесні ушкодження.

За цим фактом дізнавачі Івано-Франківського районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

Наразі для встановлення ступеня важкості отриманих потерпілим тілесних ушкоджень у справі призначено судово-медичну експертизу.

На цей час поліцейські переглянули та проаналізували відео з камер спостережень і встановлюють особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення. Тривають слідчі дії.