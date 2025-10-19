На Коломийщині попрощалися із загиблим Захисником Миколою Поп’юком

19 жовтня 2025 року у селі Мишин Нижньовербізької громади на вічний спочинок провели старшого солдата Миколу Андрійовича Поп’юка.

Микола Поп’юк був призваний до лав Збройних сил України у 2023 році. Служив на посаді інспектора прикордонної служби – помічника гранатометника у військовій частині 1551.

Вірний військовій присязі, воїн загинув у лютому 2025 року під час виконання бойового завдання — у бою з підрозділами держави-агресора на території Курської області Російської Федерації.

Попрощатися з Героєм прийшли рідні, побратими, представники громади та жителі села. Люди схилили голови у скорботі, віддаючи шану мужності й самопожертві Миколи.

Фото: Ольга Гарасим’юк