“Прикарпаття-Говерла” в Дніпрі перемогла “Черкаські Мавпи”

Прикарпаття-Говерла здобула перемогу в матчі третього туру регулярного чемпіонату Суперліги Favbet, здолавши в Дніпрі Черкаських Мавп — 84:78.

Ключовою в цьому матчі стала заключна десятихвилинка, яку команда з Івано-Франківська виграла 30:16. Мавпи, які зробили відчутний ривок у третій десятихвилинці (25:12), втратили контроль над грою та поступилися в близькій кінцівці, інформує ФБУ.

Говерла краще атакувала з дальньої дистанції, припустилася меншої кількості втрат, отримавши при цьому 31 очко від гравців лави запасних. У Мавп результативно зіграли тріо стартерів Агафонов, Кошеватський, Дібіамака, допоміг із лави Гемлін, але Говерла втримала переможний результат попри ефективну гру лідерів суперника.

Найкращим гравцем матчу став форвард франківців Ілля Кабацюра, у якого 26 очок, 6 підбирань, 4 передачі та 3 перехоплення (РЕ 21). Також варто відзначити капітана команди Сергія Старцева, який до 13 очок додав 8 передач та 5 підбирань при 0 втратах.

Для Говерли це друга перемога в четвертому матчі сезону, а Мавпи програли третій матч у пʼятій зустрічі регулярного чемпіонату. Команда Дмитра Нагорного в неділю зіграє проти Старого Луцька, а підопічні Віктора Бугри спробують продовжити вікенд ще однією перемогою в матчі проти Харківських Соколів.