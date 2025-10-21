Як громада та бізнес досягли компромісу щодо Центрального ринку

Івано-Франківськ і ТОВ «Торговий сервіс» досягли компромісу щодо Центрального ринку після багаторічних суперечок і судових процесів.

Частина ринку перейде у власність громади, а решта приміщень — менше половини — залишиться в оренді компанії на чотири місяці після завершення воєнного стану.

Рішення про передачу частини ринку ухвалили депутати на жовтневій сесії міської ради, погодивши умови мирової угоди з підприємством.

Журналістка Фіртки поспілкувалась з директором комунального підприємства «Муніципальні ринки» Мар’яном Слюзаром та співвласником товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий сервіс» Володимиром Добровольським, щоб почути позиції обох сторін.

Коли громада отримає ринок

За словами директора комунального підприємства «Муніципальні ринки» Мар’яна Слюзара, після винесення ухвали суду управління приміщеннями перейде громаді протягом десяти днів.

«Ми вже готуємо покроковий план дій, щоб одразу почати впорядковувати територію», — зазначив посадовець.

Співвласник ТОВ «Торговий сервіс» Володимир Добровольський підтвердив готовність дотримуватися домовленостей.

«Це компроміс, який дозволяє рухатися далі без конфліктів. Головне, щоб ринок працював, а не воював», — сказав Добровольський.

Конфлікт фактично завершено

Обидві сторони переконані, що напруженість довкола ринку минула. Мар’ян Слюзар додав, що зараз готують чіткі принципи розподілу торгових місць, систему прозорої оренди та контроль за стихійною торгівлею.

Володимир Добровольський наголосив, що зараз важливо будувати партнерство з міською владою, а не ділити простір.

«Ринок має працювати, створювати робочі місця і комфорт для людей».

Що зміниться для підприємців

За словами Мар’яна Слюзара, різких змін для орендарів не планується: вони залишаться на своїх місцях, а процес оренди стане прозорим і справедливим. Впровадять електронний облік місць та зрозумілі тарифи.

Володимир Добровольський додав, що ТОВ «Торговий сервіс» планує модернізувати ринок: інвестиції власних коштів становлять близько 60 мільйонів гривень, а загальні інвестиції можуть перевищити 100 мільйонів гривень за умови домовленостей з містом.

«Мета — зробити ринок сучасним, безпечним та комфортним для відвідувачів».

Реконструкція та благоустрій

Комунальне підприємство вже працює над планом реконструкції: впорядкування торгових рядів, прибирання стихійної торгівлі, удосконалення логістики, освітлення та навігації.

«Ми прагнемо, щоб ринок став публічним простором, а не хаотичним базаром», — зазначив Слюзар.

ТОВ «Торговий сервіс» також готує оновлення приміщень і інфраструктури, аби ринок був комфортним і для покупців, і для підприємців.