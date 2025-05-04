Відомо, в якій прикарпатській громаді працюватиме “Мобільна медична клініка”

5 травня о 10:00, у смт Ланчин (вул. Незалежності, 140) працюватиме «Мобільна медична клініка». Мешканці Ланчинської територіальної громади матимуть можливість безкоштовно та конфіденційно пройти обстеження на ВІЛ, туберкульоз, вірусні гепатити та інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ).

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Окрім тестування, кожен охочий зможе отримати консультацію щодо профілактики інфекційних хвороб. У разі виявлення захворювань за результатами скринінгу пацієнтам будуть надані направлення до профільних медичних закладів.

Проєкт спрямований на зниження рівня поширення соціально значущих інфекцій та покращення ранньої діагностики, що дозволяє своєчасно розпочати лікування й убезпечити громаду від подальшого поширення хвороб.