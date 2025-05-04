Сьогодні – Міжнародний день пожежників

4 травня відзначають Міжнародний день пожежників. В Україні цей день набув особливого значення.

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Пише Правда.іф з посиланням на ДСНС України

Цей день народився зі скорботи — у пам’ять про п’ятьох вогнеборців, які загинули під час пожежі в Австралії. Відтоді 4 травня стало днем шани до всіх, хто без страху йде туди, звідки всі біжать.

В Україні цей день набув особливого значення. Сьогодні ми згадуємо тих, хто загинув, рятуючи інших. Після початку повномасштабного вторгнення росії обірвалося життя не одного рятувальника… Вороги вбивають тих, хто без зброї. Хто не атакує, а рятує. Хто до останнього залишається там, де найбільше болить. Їхній подвиг — у наших серцях, їхня справа — у надійних руках побратимів.

“Сьогодні ми дякуємо тим, хто продовжує служити. Тим, хто ліквідовує наслідки обстрілів, рятує людей із-під завалів, гасить пожежі, знешкоджує боєприпаси. Тим, хто працює на межі можливого — під обстрілами, в прикордонних районах, у зруйнованих будівлях. Ми вдячні і тим, хто з-за кордону простягає руку допомоги — пожежним, партнерам, волонтерам. Ваше плече — це відчутна підтримка в найтемніші часи”, – йдеться у дописі.

4 травня — це не просто дата. Це день вдячності. День пам’яті. День тих, хто завжди першим заходить у пекло, щоб інші змогли вийти з нього живими.