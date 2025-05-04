Якою буде погода на Прикарпатті 4 травня

На Івано-Франківщині та обласному центрі 4 травня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, помірний короткочасний дощ, вдень місцями значний, місцями гроза, слабкий град.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Температура повітря

По місту: вночі 10-12° тепла, вдень 21-23° тепла.

По області: вночі 9-14°тепла, вдень 20-25° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі 7-12°тепла, вдень 13-18° тепла.

Медико-метеорологічні умови 3-го типу.

Видимість на автошляхах 4-6км.