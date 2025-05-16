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Віртуальне знайомство: невідомий виманив у франківки 20 тисяч гривень
Диван на коліщатках в темній вітальні

Віртуальне знайомство: невідомий виманив у франківки 20 тисяч гривень

Автор: Олег Мамчур
16/05/2025 21:41
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Віртуальне знайомство обернулося для мешканки Івано-Франківська втратою 20 тисяч гривень.

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До поліцейських звернулася 35-річна місцева мешканка, яка повідомила, що стала жертвою шахрайства після знайомства в інтернеті.

За словами потерпілої, майже місяць вона спілкувалась з невідомим чоловіком. Зловмисник завоював її довіру, а згодом повідомив, що потрапив у біду. Відтак виманив у неї 20 000 гривень. А тоді – зв’язок між ними обірвався.

“За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та закликають громадян бути обачними у спілкуванні з незнайомцями в мережі”, – йдеться в повідомленні.