Віртуальне знайомство: невідомий виманив у франківки 20 тисяч гривень

Віртуальне знайомство обернулося для мешканки Івано-Франківська втратою 20 тисяч гривень.

До поліцейських звернулася 35-річна місцева мешканка, яка повідомила, що стала жертвою шахрайства після знайомства в інтернеті.

За словами потерпілої, майже місяць вона спілкувалась з невідомим чоловіком. Зловмисник завоював її довіру, а згодом повідомив, що потрапив у біду. Відтак виманив у неї 20 000 гривень. А тоді – зв’язок між ними обірвався.