На Прикарпатті попрощались із сапером Палюгою Богданом. ВІДЕО

15травня у селі Нижнів Тлумацької громади попрощалися з полеглим військовим, молодшим сержантом, сапером інженерно-саперного взводу, інженерно-саперної роти, батальйону підтримки військової частини А1619 ЗСУ – Богданом Палюгою(1995р.н.)

Пише Правда.іф з посиланням на Петра Пісака.

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 10.05.2025р., поблизу н.п. Муравка, Покровського району, Донецької області.