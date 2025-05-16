ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті попрощались із сапером Палюгою Богданом. ВІДЕО

Автор: Оксана Марушкевич
16/05/2025 21:20
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

15травня у селі Нижнів Тлумацької громади попрощалися з полеглим військовим, молодшим сержантом, сапером інженерно-саперного взводу, інженерно-саперної роти, батальйону підтримки військової частини А1619 ЗСУ – Богданом Палюгою(1995р.н.)

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Пише Правда.іф з посиланням на Петра Пісака.

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 10.05.2025р., поблизу н.п. Муравка, Покровського району, Донецької області.

Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя України.