“Зброя має замовкнути”: Папа Лев XIV готовий стати посередником між Україною та Росією

Папа Римський Лев XIV заявив про готовність виступити посередником у переговорах між країнами, що перебувають у стані війни, зокрема між Україною та Росією. Він також наголосив, що зброя має замовкнути заради миру.

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Повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Monde.

Що відомо про заклик Папи Римського до миру

Папа Римський Лев XIV виступив з ініціативою мирного посередництва для країн, які перебувають у стані війни. Про це він заявив 14 травня під час промови перед представниками 23 східнохристиянських церков.

Понтифік підкреслив, що Святий Престол готовий допомогти “ворогам подивитися один одному в очі” та повернути людям надію на мир. У своєму зверненні він згадав зокрема війну між Україною та Росією, а також збройні конфлікти в Сирії, Лівані, на Близькому Сході, Тиграї, Ефіопії та на Кавказі.

Папа висловив жаль через тривале насильство та закликав роботи з досягнення миру.

“Я зроблю все, щоб цей мир поширився. Народ хоче миру, і, поклавши руку на серце, я говорю лідерам народу: давайте зустрічатися, давайте говорити, давайте домовлятися!”

– наголосив понтифік.

Лев XIV також зазначив, війна “ніколи не буває неминучою”. За його словами, зброя має замовкнути, оскільки вона завжди посилює проблеми.

Нагадаємо, що Папа Римський Лев XIV розглядає можливість візиту в Україну. Водночас також не виключений його візит до Москви.

