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Волонтери Української команди Прикарпаття провели захід на підтримку ЗСУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Волонтери Української команди Прикарпаття провели захід на підтримку ЗСУ

Автор: Ігор Василик
31/03/2025 12:25
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Волонтери української команди Української команди Прикарпаття організували чудову ініціативу, що об’єднала дітей і дорослих у справі підтримки наших захисників. Під час заходу маленькі учасники власноруч розмальовували сердечка – символи любові, вдячності та підтримки для воїнів ЗСУ, інформує Правда іф.

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Ці зворушливі дитячі малюнки зовсім скоро будуть передані нашим бійцям разом із гуманітарною допомогою. Вони стануть важливим нагадуванням для військових, що в тилу про них пам’ятають, турбуються та щиро бажають повернення з перемогою.

Команда Української команди Прикарпаття
щиро дякує всім, хто долучився до цієї ініціативи. Разом ми можемо більше!