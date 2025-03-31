Цієї ночі рф запустила балістику і понад 130 дронів: скільки збито

Росія вночі 31 березня атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, запущеними з Курської області, а також 131 ударним безпілотником. Дрони були запущені з п’яти напрямків.

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Про це Правді повідомили в Повітряних силах.

Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

Повідомляється, що збито 57 російських дронів на півночі, сході та в центрі країни. Ще 45 безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Донеччина, Харківщина, Київщина та Житомирщина.